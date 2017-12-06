Шипулин, Глазырина, Ковтун и другие – в минспорта рассказали, кто поедет в Корею на Олимпиаду

В свердловском министерстве физкультуры и спорта рассказали, кто может поехать на Олимпиаду в Южную Корею в феврале 2018 года. В их числе – биатлонисты Антон Шипулин, Екатерина Глазырина и Светлана Миронова, лыжники Самир Окумали оглы Мастиев, Никита Ступай, Вера Миляева и Анна Медведева, представительница конькобежцев Юлия Скокова, сноубордист Антон Мамаев, фигурист Максим Ковтун, хоккеисты Никита Трямкин и Анатолий Голышев, шорт-трекисты Евгения Захарова и Андрей Михасев. Всего в списке 14 человек.

Напомним, ранее МОК отстранил России от участия в ОИ-2018. Российские спортсмены могут поехать в Корею, но выступать им позволено только под нейтральным флагом. Официально в минспорта области пока не комментируют ситуацию – вероятно, ожидается решение сверху о том, бойкотировать Игры или позволить нашим спортсменам выступить.

Екатеринбург, служба информации

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