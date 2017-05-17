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Екатеринбург

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Публикации за 17.05.17

От Свердловской области на поездку в Корею претендуют 19 спортсменов

От Свердловской области на поездку в Корею претендуют 19 спортсменов

На поездку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Корее, претендуют 19 спортсменов из Свердловской области. Среди них – биатлонисты, сноубордисты, шорт-трекисты, лыжники, конькобежцы.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель директора Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Якоб Зобнин, всем 19 еще предстоит подтвердить свое участие в Олимпиаде на квалификационных соревнованиях, однако итоги подготовительного сезона 2016/17 он оценил как «неплохие». Среди претендентов на поездку в Пхенчан шорт-трекистка Евгения Захарова, представительница конькобежцев Юлия Скокова, лыжники Никита Ступак и Анна Медведева, биатлонист Антон Шипулин, сноубордисты Антон Мамаев и Анастасия Логинова, и другие.

По словам Зобнина, также свердловчане хорошо выступили на Универсиаде в Казахстане и на Спартакиаде учащихся. «На универсиаде у наших спортсменов шесть наград, а по итогам спартакиады мы заняли четвертое место среди 62 субъектов. То есть у нас есть не только профессиональные спортсмены, но и молодые ребята, готовые прийти им на смену, это наш спортивный резерв», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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