От Свердловской области на поездку в Корею претендуют 19 спортсменов

Публикации за 17.05.17

На поездку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Корее, претендуют 19 спортсменов из Свердловской области. Среди них – биатлонисты, сноубордисты, шорт-трекисты, лыжники, конькобежцы.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель директора Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Якоб Зобнин, всем 19 еще предстоит подтвердить свое участие в Олимпиаде на квалификационных соревнованиях, однако итоги подготовительного сезона 2016/17 он оценил как «неплохие». Среди претендентов на поездку в Пхенчан шорт-трекистка Евгения Захарова, представительница конькобежцев Юлия Скокова, лыжники Никита Ступак и Анна Медведева, биатлонист Антон Шипулин, сноубордисты Антон Мамаев и Анастасия Логинова, и другие.

По словам Зобнина, также свердловчане хорошо выступили на Универсиаде в Казахстане и на Спартакиаде учащихся. «На универсиаде у наших спортсменов шесть наград, а по итогам спартакиады мы заняли четвертое место среди 62 субъектов. То есть у нас есть не только профессиональные спортсмены, но и молодые ребята, готовые прийти им на смену, это наш спортивный резерв», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

Членам «банды Тропиканки» вынесли приговор. Главарь семейной группировки отправится в колонию на 13,5 лет (ФОТО). / Шипулин не исключает новых «пиков» от WADA. / Профильный комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене муниципального фильтра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»