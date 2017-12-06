Бойкот Олимпиады или нет? Об истории вопроса – авторская колонка Андрея Ермоленко

Накануне МОК принял решение об отстранении России от участия в Олимпиаде в Южной Корее. Страна поделилась на два лагеря: одни говорят о том, что Игры надо бойкотировать вовсе. Другие предлагают дать спортсменам шанс выступить под нейтральным флагом. Екатеринбургский историк Андрей Ермоленко написал эссе на эту тему.

«Половина ленты обсуждает отстранение России от Зимних олимпийских игр 2018 года. Бойкотировать ли нам теперь Олимпиаду или ехать под «белым флагом»? Не буду давать своих советов, лучше напомню немного об истории вопроса.

Самый знаменитый бойкот Олимпиады – отказ от участия в Московской Олимпиаде-80 ряда стран, выступавших против ввода советских войск в Афганистан. Сборные более 50 стран мира, включая США, Канаду, Турцию, Южную Корею, Японию, ФРГ не поехали в СССР. Делегации Австралии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Дании, Франции, Швейцарии и многих других стран выступали в Советском Союзе под олимпийским флагом. Советские идеологи тогда тонко потроллили Запад, сняв мультфильм «Баба-Яга против» про злобных упырей, строящих козни олимпийскому Мишке.

Наш симметричный ответ: социалистический бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. На игры в США не поехали сборные СССР и большинства соцстран, кроме Китая, Румынии и Югославии.

В 1980 году в США для непоехавших в Москву в качестве альтернативы прошли «Олимпийские игры протеста», а СССР в 1984 организовал игры «Дружба-1984» (для Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, Эфиопии и других соцстран).

Это очень известные факты, и мои ровесники и люди постарше их явно помнят. Но! К Международному олимпийскому комитету есть еще одно напоминание.

В истории олимпийского движения было еще несколько фактов бойкота Олимпиад и ряд попыток бойкота. Углубимся в историю и вспомним неприятное. В 1935 году во Франции и США были проведены международные конференции, призывавшие перенести Летние олимпийские игры 1936 года из Берлина в Барселону. Международная общественность выступала категорически против фашистской Германии, где уже начались преследования евреев и звучали расистские высказывания в адрес темнокожих спортсменов. Международный олимпийский комитет был вынужден организовать специальную комиссию, которая посетила Германию и… не нашла подтверждений юдофобии и расизму! Почетный президент МОК Пьер де Кубертен после поездки в Германию был очарован уровнем организации спортивного движения и подготовкой страны к Олимпиаде. Он выступил с яркой речью, в которой, в частности, назвал Гитлера «одним из лучших творческих духов нашей эпохи». В результате такой поддержки МОК Летние олимпийские игры 1936 года прошли, как известно, в Берлине. Прошли с небывалым размахом, еще больше укрепившим дух национал-социализма. После Второй мировой, кстати, МОК публично приносил извинения за свою горячую поддержку Гитлера.

В общем, вспоминается детский анекдот: «…и эти люди запрещают нам ковыряться в носу?!».

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

РЖД разрешили покупать билеты за 90 дней до отправления поезда. / В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за 20 центов. / Директоров ивдельских школ накажут за насекомых в столовых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»