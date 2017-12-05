Сборную России не допустили на Олимпиаду-2018 / «Чистые» российские спортсмены смогут выступить на ОИ под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, но разрешил российским спортсменам выступить на Играх под нейтральным флагом. Такое решение принял сегодня исполком МОК в Лозанне. В Олимпиаде смогут принять участие «чистые» российские спортсмены. Кто поедет на Олимпиаду, определит специальная комиссия. Выступать атлеты будут под олимпийским флагом, говорится в сообщении на сайте МОК. Согласно решению МОК, на Играх-2018 будет запрещена демонстрация российского флага и другой символики страны. Спортсменам также запретили исполнять государственный гимн.

Кроме того, приостановлено членство в МОК президента ОКР Александра Жукова, а вице-премьер РФ Виталий Мутко и экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных, фигурировавшие в докладе независимой комиссии WADA о махинациях с допинг-пробами в России, пожизненно отстранены от посещения Олимпийских Игр.

Решением МОК Олимпийский комитет РФ должен перечислить 15 млн долларов для возмещения расходов на проведение расследования комиссий МОК.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что возможное отстранение сборной РФ от Олимпиады либо допуск к Играм некоторых спортменов под нейтральным флагом будет унижением для страны.

Вердикт было вынесен на основании выводов двух независимых комиссий МОК. Первая комиссия под руководством Дениса Освальда проверяла допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 медалей сочинских Игр и потеряла первое место в общекомандном зачете, опустившись на третью позицию. Вторая комиссия во главе с Самуэлем Шмидом изучала данные о наличии в России системы господдержки допинга. В итоге она пришла к выводу о наличии «системных манипуляций» с допинг-пробами в отечественном спорте – об этом было заявлено на сегодняшнем заседании исполкома МОК.

Расследование было инициировано после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В первой части доклада, обнародованной 18 июля 2016 года, говорилось о многочисленных допинговых нарушениях, в том числе подмене проб россиян на Олимпийских играх в Сочи. Во второй части документа, опубликованной 9 декабря, утверждалось, что в России на государственном уровне действовала система сокрытия нарушений в части применения спортсменами запрещенных препаратов. Доклад был основан на показаниях сбежавшего в США экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Стоит отметить, что после первой части доклада, МОК, несмотря на призыв WADA, не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио, запретив участвовать в Играх только сборной по легкой атлетике. В то же время Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

Между тем российские власти неоднократно отрицали существование в РФ государственной системы поддержки допинга в отечественном спорте, но при этом допускали допинговые нарушения со стороны отдельных спортсменов.

В свою очередь СКР полагает, что именно Родченков настаивал на употреблении спортсменами допинга. В июне 2016 года в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. 28 сентября 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Родченкова и объявил его в международный розыск.

В ноябре этого года в отношении Родченкова в России было возбуждено еще одно уголовное дело – о воспрепятствовании следствию. Как сообщал СКР, следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов.

28 ноября в СКР назвали заявления о существовании государственной системы допинга в России голословными и привели доказательства вины Родченкова в распространении запрещенных препаратов среди спортсменов. СКР предложил иностранным компетентным органам, общественным и международным организациям, в том числе WADA, совместное сотрудничество в расследовании. Однако комиссия МОК под руководством Освальда сочла, что словам главного информатора WADA можно доверять.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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