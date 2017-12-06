Прогноз: «чистым» паралимпийцам разрешат выступить на Играх в Пхенчхане

Международный паралимпийский комитет 22 декабря объявит решение относительно участия российских паралимпийцев в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В Олимпийском комитете России прогнозируют, что «чистых» отечественных спортсменов все-таки допустят до соревнований, но выступать паралимпийцы будут под нейтральным флагом, как и олимпийцы.

Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов напомнил, что решение о допуске и восстановлении Паралимпийского комитета России будет приниматься по итогам решения МОК.

«Могу только спрогнозировать, что «чистых» допустят к Играм, а в марте, по окончании Игр, восстановят Паралимпийский комитет России (ПКР)», – сказал функционер в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что сценарий может быть такой же, как и с ОКР. Однако, заметил он, «только они (ПКР – прим. ред.) давно дисквалифицированы, а ОКР не дисквалифицирован, а временно приостановлен, чтобы хоть какое-то наказание в адрес России вынести».

«Разная ситуация, но исходя из вчерашних решений, можно рассчитывать, что к марту всё заработает в штатном режиме», – добавил Выборнов.

Паралимпийский комитет России попал под санкции в 2016 году после доклада главы независимой комиссии Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. В итоге паралимпийцы были лишены возможности выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. В августе текущего года глава ПКР сообщил, что Россия выполнила большую часть рекомендаций, необходимых для восстановления членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта.

Накануне исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, российская сборная не выступит на Играх в Южной Корее под своим национальным флагом и гимном. В соревнованиях смогут принять участие «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

Чиновники ОКР не считают себя виновными в недопуске российских спортсменов к Играм-2018. / Мутко пророчат «уголовку» за превышение полномочий. / Кремль отказался считать первостепенным наказание чиновников за недопуск России на ОИ. «Главное – отбросить эмоции и защитить спортсменов». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»