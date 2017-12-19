Паралимпийцам из России запретили писать в соцсетях о своем гражданстве

Спортсменам паралимпийцам официально запрещено упоминать в социальных сетях, что они граждане России. По словам старшего тренера российской сборной Ирины Громовой, такое решение принял Международный паралимпийский комитет.

«Каждый спортсмен подписал памятку», – сообщила Громова. Паралимпийцы не имеют права писать, что представляли Россию в любом виде соревнований, передает РБК.

Кроме того, российским спортсменам запретили использовать флаг страны и каким-либо образом критиковать ограничения, введенные в отношении сборной РФ Международным паралимпийским комитетом.

Напомним, сборная России пропустила Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро, национальный паралимпийский комитет не был восстановлен в правах, а значит, российские спортсмены могут не поехать и в Пхенчхан. Впрочем, 34 россиянам разрешили участвовать в Играх в Корее, но лишь под флагом МПК.

Окончательное решение о судьбе российских паралимпийцев будет озвучено 22 декабря. В Москве надеются на лучшее. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены не заслужили несправедливого отношения к себе.

Как писал «Новый День», 5 декабря исполком МОК принял решение допустить к участию в Играх «чистых» спортсменов из РФ, но только под олимпийским флагом. Вице-премьер Виталий Мутко, экс-министр спорта России, и его экс-заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах в любом качестве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.17

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