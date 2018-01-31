Белорусским паралимпийцам запретили брать флаг России на Игры-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) предупредил Белоруссию о том, что спортсменам сборной нельзя использовать флаг Российской Федерации во время проведения Паралимпиады 2018 года. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям», – цитирует Шепеля «Прессбол».

Кроме того, глава белорусских паралимпийцев подчеркнул, что вынос российского флага на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро являлся поддержкой спортсменов из России, которые бездоказательно были отстранены от соревнований. «ВАДА не называет ни имен, ни даже номера проб», – отметил Шепель.

Напомним, старт Паралимпиады в Рио ознаменовался скандалом, белорусские спортсмены развернули флаг РФ, несмотря на то, что Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил акцию и обещал предпринять меры в отношении сборной Белоруссии. В результате Андрея Фомочкина, который нес российское знамя, лишили аккредитации.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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