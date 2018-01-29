Россиян пустили на Паралимпиаду-2018 под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР), однако разрешил «чистым» российским паралимпийцам участвовать в зимней Паралимпиаде в Южной Корее – но только в нейтральном статусе. Об этом было объявлено на сегодняшней пресс-конференции МПК в немецком Бонне. Вопрос восстановления членства ПКР исполком МПК рассматривал с 26 по 27 января

Российские паралимпийцы смогут принять участие в соревнованиях по горным лыжам, сноуборду, биатлону, керлингу на колясках и лыжным гонкам.

Россияне выступят в качестве нейтральных паралимпийских атлетов (Neutral Paralympic Athlete). Им будет запрещено использовать российский флаг рядом с любым местом, связанном с Паралимпиадой.

МПК уточнил, что отстранение ПКР осталась в силе по двум причинам. Так, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановило свой статус во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Кроме того, ПКР нужно предоставить официальный ответ на доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В ПКР, впрочем, еще на прошлой неделе заявили об отправке ответа на доклад Макларена. По данным российского комитета, в январе этого года министр спорта РФ Павел Колобков направил президенту МПК Эндрю Парсонсу письмо, в котором сообщил, что «внимательно изучил всее материалов и результатов расследования профессора Р.Макларена» и признал их важность. Отмечалось, что после обнародования доклада была проведена служебная проверка в отношении упомянутых в нем лиц.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Ожидается, что на соревнования поедут от 30 до 35 российских спортсменов, которые выполнят квалификационные критерия и условия для участия в Играх. Президент МПК Эндрю Парсонс подчеркнул, что до стартов будут допущены атлеты, в «чистоте» которых организация уверена на 100 процентов.

Как сообщал «Новый День», МПК лишил ПКР членства в организации и запретил участвовать российским паралимпийцам в летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года после того, как в июле была опубликована первая часть доклада Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. В сентябре 2017 года МПК продлил отстранение ПКР, но позволил российским спортсменам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горных лыжах, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

20 декабря 2017 года МПК оставил в силе дисквалификацию ПКР. В МПК тогда заявили, что российские власти так и не предоставили опровержений доклада Макларена. Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что с момента обнародования второй части доклада Ричарда Макларена в декабре 2016 года появилось еще больше доказательств, которые добавляют вес его выводам. Кроме того, в МПК заявили, что российская сторона по-прежнему должна выполнить все критерии, необходимые для восстановления в правах РПК, в числе которых – признание выводов комиссии Макларена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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