Испугались сильных: российских паралимпийцев проредили перед Играми-2018 В допуске к соревнованиям отказано хоккеистам и лыжникам

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к участию в Паралимпийских играх в Пхенчхане 30 российских спортсменов. Они будут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.

В число участников Паралимпиады от России входят 10 горнолыжников и горнолыжниц, три сноубордиста, 12 лыжниц, одна керлингистка и 4 керлингистов. Пяти спортсменам с нарушением зрения будут помогать сопровождающие, говорится в сообщении Паралимпийского комитет РФ.

При этом приглашения на Игры не получили лыжники и следж-хоккеисты, которые на протяжении нескольких лет успешно доказывали, что они лучшие в мире. Последние не выступят на Играх, так как они не успели пройти все отборочные этапы после введенных МПК новых правил. Что касается лыжников, то для них не хватило квоты. Между тем, МПК подчеркнул, что список допущенных спортсменов может быть расширен, поскольку организация продолжает рассматривать допуск к Паралимпиаде «небольшого числа других российских атлетов».

В заявлении МПК также сообщается, что все допущенные российские спортсмены прошли за полгода до Игр как минимум два антидопинговых теста. При этом отмечается, что российские паралимпийцы получили приглашения по остаточному принципу, после того, как Национальные олимпийские комитеты ряда стран отказались от участия в Играх в ряде дисциплин.

Напомним, на зимней Паралимпиаде в Сочи в 2014 году Россию представляли 69 спортсменов.

Как сообщал «Новый День», 29 января текущего года МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России, однако разрешил «чистым» российским паралимпийцам участвовать в зимней Паралимпиаде в Южной Корее – но только в нейтральном статусе. Как отметили в МПК, для восстановления членства российской стороне необходимо восстановить деятельность Российского антидопингового агентства и предоставить официальный ответ на доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

МПК лишил ПКР членства в организации и запретил участвовать российским паралимпийцам в летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года после того, как в июле была опубликована первая часть доклада Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. В сентябре 2017 года МПК продлил отстранение ПКР, но позволил российским спортсменам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горных лыжах, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

20 декабря 2017 года МПК оставил в силе дисквалификацию ПКР. В МПК тогда заявили, что российские власти так и не предоставили опровержений доклада Макларена. Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что с момента обнародования второй части доклада Ричарда Макларена в декабре 2016 года появилось еще больше доказательств, которые добавляют вес его выводам. Кроме того, в МПК заявили, что российская сторона по-прежнему должна выполнить все критерии, необходимые для восстановления в правах РПК, в числе которых – признание выводов комиссии Макларена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.18

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