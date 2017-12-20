«Бесчеловечно и безобразно»: паралимпийцев России добивают намеренно и планомерно Продлена дисквалификация ПКР. «Нас фактически лишили Паралимпиады», – заявили в Госдуме

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР), оставив в силе соответствующее решение. Об этом говорится в сообщении МПК.

Отмечается, что окончательное решение об участии паралимпийской сборной России в Играх в южнокорейском Пхенчхане будет принято в конце января, незадолго до старта зимней Паралимпиады. Заседание управляющего совета МПК, на котором решится судьба россиян, пройдет 26-28 января. При этом срок подачи заявок на участие в Паралимпиаде истекает 23 февраля. Сами Игры пройдут с 9 по 18 марта 2018 года.

В МПК также указали, что российские власти так и не предоставили опровержений доклада Макларена. Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что с момента обнародования второй части доклада Ричарда Макларена в декабре 2016 года появилось еще больше доказательств, которые добавляют вес его выводам. «Если российские власти считают, что выводы и доказательства в докладе Макларена не заслуживают доверия, им следует предоставить соответствующие опровергающие доказательства и объяснения. Пока ничего не было», – отметил он (цитата по «Р-спорт»).

Кроме того, в МПК заявили, что российская сторона по-прежнему должна выполнить все критерии, необходимые для восстановления в правах РПК, в числе которых – признание выводов Макларена.

Напомним, МПК лишил ПКР членства в организации и запретил участвовать российским паралимпийцам в летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года после того, как в июле была опубликована первая часть доклада Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. В сентябре текущего года МПК продлил отстранение ПКР, однако разрешив российским спортсменам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горных лыжах, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя решение МПК, отметил, что разочарован им. «ПКР выполнил все обязательства. И то, что МПК поставил в зависимость восстановление от работы Следственного комитета и признания доклада Макларена, считаю необоснованным», – цитирует главу Минспорта ТАСС.

Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев счел решение МПК бесчеловечным. По его мнению, данный вердикт практически лишает шансов спортсменов принять участие в Олимпиаде.

«Они затягивают принятие окончательного решения, перенеся его на январь, это полнейшее безобразие. Сейчас только керлингисты отобрались, в январе останется всего два месяца до Паралимпиады, за это время надо пройти квалификационный турнир, подготовиться, пройти медицинское освидетельствование», – цитирует Свищева «Интерфакс».

«Сегодняшнее решение практически лишает нашу команду полноценного участия в Паралимпийских играх, – заявил депутат ТАСС. – Сейчас наши спортсмены демотивированы, потому что все зависит от мифического решения МПК. Но мы должны отстаивать их интересы».

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что решение Международного паралимпийского комитета было ожидаемым. «Как я говорила летом, они будут отрезать хвост собачке постепенно. Так все и происходит, МПК тянет с решением», – отметила парламентарий. «Оттягивается итоговое решение по их участию в Паралимпиаде. Возможно, в январе они это сделают, поняв, кто из россиян попадает по квалификационным нормативам на Паралимпиаду, и сделают им индивидуальные приглашения. МПК уже столько издевается над нашими паралимпийцамим, что даже они, люди сильной воли, отчасти уже привыкли», – цитирует Журову ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в Южной Корее. «Чистые» российские спортсмены смогут поехать Игры лишь под нейтральным флагом как «олимпийские спортсмены из России». Кроме того, олимпийцам не разрешили использовать в форме национальную символику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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