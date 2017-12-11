Российские спортсмены просят МОК пересмотреть решение по Олимпиаде-2018

Большая часть российских спортсменов готова поехать на Олимпиаду в Пхенчхане на условиях Международного олимпийского комитета, то есть под нейтральным флагом. Однако комиссия спортсменов ОКР планирует обратиться к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение о допуске сборной РФ к Играм-2018.

«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», – заявила глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

По ее словам, готовится обращение к президенту МОК Томасу Баху и исполкому комитета о пересмотре решения комиссии Освальда по российской сборной, пишет «Интерфакс». Некоторые спортсмены из России уже отбыли дисквалификации и могут участвовать в Олимпиаде по правилам регламента МОК. «У спортсменов из других стран такая возможность есть», – уточнила Великая.

В обращении российские спортсмены просят членов МОК быть беспристрастными. «Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», – добавила глава комиссии спортсменов ОКР.

Как уже сообщал «Новый День», исполнительный комитет МОК 5 декабря принял решение об отстранении сборной России от участиях в Играх. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить некоторых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

В пятницу, 8 декабря, Госдума РФ не решилась резко высказаться в адрес МОК по поводу запрета на участие сборной России в Олимпийских играх-2018. Нижняя палата российского парламента подвергла дипломатичной критике практику голословных обвинений российских спортсменов, политического вмешательства в спорт, и выступила против бойкота Олимпиады. Многие депутаты остались недовольны, но проголосовали единогласно «за».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о материальной и профессиональной поддержке членов олимпийской сборной, которые не попадут на Олимпиаду в Южной Корее.

Москва, Зоя Осколкова

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