Госдума выразила «сожаление»: депутаты не решились на жесткое заявление в адрес МОК

Сегодня Госдума не решилась резко высказаться в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу запрета на участие сборной России в Олимпийских играх-2018. Как передает корреспондент РИА «Новый День», нижняя палата российского парламента подвергла дипломатичной критике практику голословных обвинений российских спортсменов, политического вмешательства в спорт, и выступила против бойкота Олимпиады. Многие депутаты остались недовольны, но проголосовали единогласно «за».

Как говорится в заявлении Госдумы, борьба с допингом в РФ «идет на самом высоком уровне», а парламентом за прошедшие годы предприняты огромные усилия в этом отношении.

В документе отмечается также, что запрет представлять на соревнованиях свою страну под национальным флагом ограничивает права спортсмена как человека и гражданина, и может трактоваться «как одна из форм дискриминации». Это «лишает наших спортсменов моральной поддержки и ставит в неравное положение с другими». Кроме того, дискриминационно и принятое ранее решение о пожизненной дисквалификации только российских спортсменов.

«Спортсмен не может быть наказан дважды. Употребил допинг – дисквалифицирован, восстановился – выступает дальше, – пояснил глава комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, представляя проект заявления Госдумы. – На протяжении последних двух лет все российские спортсмены, участвующие в международных спортивных соревнованиях, находятся под тотальным многоуровневым допинг-контролем со стороны Всемирного анти-допингого агентства, который является более строгим по сравнению с осуществляемым к спортсменам из других стран».

Многочисленные проверки, подчеркивается заявлении нижней палаты, показали отсутствие использование допинга нашими спортсменами, следовательно, все победы атлетов на международных соревнованиях никак не связаны с использованием запрещенных препаратов.

«Мы сожалеем, что двойные стандарты, голословные обвинения и отстранение российских спортсменов наносят ущерб всему мировому спорту как средству содействия нравственному, культурному и физическому воспитанию молодежи, делу укрепления сотрудничества и сближения народов мира», – заявил Дегтярев и «от себя» добавил, что Госдума призывает всех воздержаться от бойкота Олимпиады и предоставить право решать самим спортсменам.

Куда более непримиримо высказались при обсуждении документа другие депутаты. В частности, член фракции КПРФ Николай Иванов отметил, что заявление Госдумы могло быть резче, более объемным, и предложил провести в России Игры доброй воли.

«Наша позиция проста: мы предлагаем провести в России Игры доброй воли. Собрать всех спортсменов мира под наши красные знамена и утереть нос тем, кто унижает Российскую Федерацию. И, разумеется, спросить со спортивных чиновников – почему они довели до такого состояния, когда Россия как государство унижена», – сказал Иванов.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев со своей стороны выразил уверенность, что нынешнее «отстранение» – не последнее решение – уже сейчас «раздаются голоса о чемпионате мира по футболу».

«Говорят о том, что необходимо проверить нашу сборную и отстранить ее от участия чемпионата мира, – сообщил Лебедев. – Домашний чемпионат мира без участия страны-хозяйки. Этот нонсенс!»

По его оценке, нужно было принимать решительные меры на более ранней стадии – «бить во все колокола, а не отсиживаться и ждать, когда нас унизят в очередной раз».

В ЛДПР также возмущены извинениями президента Олимпийского комитета России Александра Жукова на исполкоме МОК. «За что вы, Александр Дмитриевич, извинились и перед кем? Не расценят ли эти ваши извинения как частичное признание вины? Не лучше ли было извиниться перед нашими спортсменами и болельщиками?» – поинтересовался Лебедев.

По его словам, решение МОК было принято на основе совершенно «бездоказательного бормотания Родченкова», который, вероятно, «как раз и находился под теми самыми запрещенными веществами, когда давал свои показания, либо под впечатлением той суммы, которую ему пообещали».

По оценке Лебедева, решение МОК продиктовано исключительно политической конъюнктурой, а его руководители забыли слова основателя движения Пьера де Кубертена «О спорт, ты мир!» В итоге организация превратилась в орудие холодной войны, а на смену пришел новый лозунг – «О спорт, ты политика!»

Еще более жестче высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, чтобы из России не вили веревки, «нужно по всем фронтам занимать самую жесткую позицию».

«Сколько раз нам палки в колеса вставляли? Еще до Украины, до Крыма, до всего. И Путина не было. Еще при Брежневе. Постоянно. Нам мстят за 1945-й год. У них нет побед», – возмутился политик.

Жириновский упрекнул дипломатов, которые следуют тенденции «не будем ссориться». «Волчья хватка должна быть, а у нас пуделя – стоят и лебезят. Пуделей выкинуть и поставить волков везде», – заявил лидер ЛДПР.

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой со своей стороны напомнил про неоднозначный вопрос, который обсуждают сегодня многие граждане – «ехать или не ехать, участвовать или нет» в Олимпиаде.

Решение, признал он, должны принимать только сами спортсмены, однако «это не личное дело каждого». «Потому что каждый из них родился, воспитывался в России, на ее территории, культуре, ходил в спортивные секции в нашей с вами стране. Есть профессии, которые представляют не только себя – чиновники, священники, военные, спортсмены отличаются тем, что они выступают от лица общества и от имени страны», – пояснил Толстой.

По его мнению, в момент, когда страна нуждается в солидарности, нельзя сказать – «я сам по себе». Патриотизм, добавил политик, «подразумевает общность, общие ценности, общий язык, флаг и гимн».

«Это сопричастность, а нам говорят – это их жизнь, вы не лезьте, – заявил Толстой. – Захотят ехать – поедут. Просто они хотят, чтобы мы все единодушно одобрили это решение, сказали – какие молодцы, здорово, что они поехали под нейтральным флагом. Чтобы они чувствовали снова себя героями, а нам всем было как-то неловко. От нас требуют испытывать те чувства, которые мы не испытываем».

В ходе дискуссии депутат от «Справедливой России» – известный футбольный специалист Валерий Газзаев предложил отправить делегацию парламентариев-болельщиков на ОИ, в том числе для коллективного исполнения гимна. Однако эта идея не нашла поддержки. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом от имени нашей страны, нам там делать нечего».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.12.17

Дело экс-руководителей «Роснано» вернули в прокуратуру. / ЧП на выставке Стерджеса в Москве: мужчина в женской одежде испортил фото. / В агрохолдинге «Мираторг» забьют 24 тысячи свиней из-за АЧС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»