Родченков «изобличил» Путина в допинговом скандале

Экс-глава Московской лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков ответил на ряд вопросов журналистов немецкого телеканала ARD. В частности, он заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи.

Предыдущие свидетельства Родченкова стали главным основанием для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. «Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности (о злоупотреблениях – прим. ред.) от (экс-министра спорта Виталия – прим. ред.) Мутко», – сказал Родченков. По его словам, глава страны знал всех участников допинговой схемы по именам. «Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя», – рассказал Родченков.

«Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи», – уверен Родченков. Он рассказал, что именно офицер ФСБ приносил в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов.

Ранее Родченков в своем дневнике, переданном в Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, утверждал, что в ФСБ России была разработана методика бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Также он рассказывал, что разрабатывал «коктейль» для членов олимпийской сборной с анаболическими стероидами и мартини и получал его от российских спортивных функционеров.

О том, что Путин мог быть в курсе употребления допинга российскими спортсменами Родченков рассказал впервые, отмечают «Ведомости». В начале 2016 года об этом сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с докладом тогдашнего главы WADA Дика Паунда. Вывод об информированности Путина был сделан со слов экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, который расследовал дела подозревавшихся в допинге российских атлетов.

Все дела выводили на Диака, и он спрашивал совета у юриста ассоциации Хава Робертса. Не получив ответа, Диак якобы сказал, что «находится в трудной ситуации, которую разрешить может только российский президент Путин, с которым он (Диак) подружился». Через некоторое время расследования прекратились. «В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию! У России передовой опыт», – заявил Родченков в эфире ARD.

Кроме того, Родченков заявил журналистам, что наслаждается каждым днем, что жив и тем, что делает любимые вещи. «Но как я могу оценивать, если предполагаемый киллер может быть где-то рядом», – отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.18

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