В Кремле отвергли обвинения Родченкова и усомнились в его психическом здоровье

В Кремле назвали не заслуживающими доверие и беспочвенными очередные обвинении сбежавшего в США информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес российских властей и президента Владимира Путина.

«Подобные инсинуации и заявления этого человека (который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может быть, и психическими проблемами) вряд ли можно воспринимать серьезно, – приводит слова пресс-секретаря президента РФ RT. – Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны».

Представитель Кремля подчеркнул, что слова, сказанные Родченковым в отношении Путина, являются «ничем иным, как ложью».

На прошлой неделе перебежчик дал интервью телеканалу CBS, продемонстрировав свою новую внешность. По его словам, ему пришлось изменить внешность из соображений безопасности. Родченков заявил, что в Кремле якобы мечтают, чтобы он «перестал говорить». «Моя жизнь под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги», – сказал он. Родченков также в очередной раз обвинил российские власти в создании государственной системы поддержки допинга. По его утверждению, экс- министр спорта Виталий Мутко якобы докладывал обо всем президенту страны Владимиру Путину.

Ранее Родченков, отвечая на вопросы журналистов немецкого телеканала ARD, заявил, что Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. По его словам, глава государства якобы получал подробную информацию о допинговых нарушениях от Мутко. В Кремле сочли обвинения Родченкова в адрес Путина очередной бездоказательной клеветой.

Предыдущие свидетельства Родченкова стали главным основанием для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Ранее Родченков в своем дневнике, переданном в Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, утверждал, что в ФСБ России была разработана методика бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Также он рассказывал, что разрабатывал «коктейль» для членов олимпийской сборной с анаболическими стероидами и мартини и получал его от российских спортивных функционеров.

Власти России неоднократно отвергали обвинения в создании государственной системы допинга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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