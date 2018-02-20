Российские биатлонистки подадут в суд на Родченкова с требованием 30 млн долларов

Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова обвинили бывшего главу московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в клевете и требуют в качестве компенсации 30 млн долларов. Спортсменки будут отстаивать свою честь в суде.

По данным New York Times, финансово поддержит россиянок бизнесмен Михаил Прохоров, который с 2008 по 2014 год занимал пост главы Союза биатлонистов России. Защищать интересы спортсменок будет Скотт Балбер, который ранее работал с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

«Никто из этих биатлонисток никогда не имел положительных допинг-проб. Существует очень много явно ложных заявлений в письменных показаниях Родченкова, а то, что он говорил публично, по сути, является карточным домиком», – заявил адвокат.

По словам защитника, несколько людей оказывают поддержку российским спортсменкам, в том числе и Прохоров.

Как ранее сообщал «Новый День», по результатам работы комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб Олимпиады в Сочи, 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, а их результаты с домашних Игр аннулированы. Решения основывались, в том числе на показаниях информатора WADA Григория Родченкова. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом.

Родченков неоднократно обвинял российские власти и президента Владимира Путина в поддержке системы допинга на государственном уровне. При этом экс-глава антидопинговой лаборатории заявил, что в Кремле якобы мечтают, чтобы он «перестал говорить». Власти России всегда отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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