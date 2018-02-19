МОК троллит Россию: ненайденную страницу на сайте украшает фото с нераскрытым кольцом с Игр в Сочи

Провал организаторов Олимпиады в Сочи вошел в историю, теперь иллюстрация с нераскрывшимся олимпийским кольцом украшает страницу с ошибкой 404 на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Картинку на сайте МОК заметили пользователи социальных сетей. Текст на странице с ошибкой гласит: «Иногда некоторые вещи идут не так, как планировалось». Далее идут стандартные указания о дальнейших действиях для пользователей.

В комментариях к посту мнения о том, насколько этично упоминать о прошлых ошибках организаторов Олимпиад, разделились. Некоторые напомнили, что русские и сами посмеялись над досадной оплошностью. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст как-то даже появился на публике в футболке, иллюстрированной такой же картинкой. Другие пользователи посчитали решение МОК некорректным, в особенности в виду того, что к Олимпиаде в Пхенчхане официальная сборная России допущена не была.

Напомним, в ходе церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако одна из них не открылась по техническим причинам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.18

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