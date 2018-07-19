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Четверг, 19 июля 2018, 16:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Казахстане грабители зарезали знаменитого фигуриста

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Казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Денис Тен погиб из-за ножевого ранения, полученного от уличных бандитов. Информацию о смерти спортсмена подтвердили в Министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, Тен пытался остановить грабителей, которые откручивали зеркала с автомобиля. Злоумышленники ранили атлета в ногу, началось сильное кровотечение, Тен попал в реанимацию. Однако из-за большой потери крови – фигурист потерял около трех литров – спасти жизнь 25-летнего спортсмена не удалось.

Денис Тен заслуженный мастер спорта Казахстана. Он занял третье место на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, в 2013 на чемпионате мира он завоевал серебро. В 2015-м казахстанский фигурист также заработал бронзовую медаль, а том же году выиграл чемпионат четырех континентов (турнир с участием лучших фигуристов Азии, Америки, Африки и Океании).

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

Алма-Ата. Другие новости 19.07.18

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