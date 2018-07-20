Бекмамбетов обещал снять фильм по сценарию погибшего фигуриста Дениса Тена

Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов заявил о планах реализовать идею погибшего 19 июля казахстанского фигуриста, бронзового медалиста Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Тена. Об этом рассказал Бекмамбетов.

13 июля Тен презентовал в Москве свой кинопроект на площадке международного конкурса Screenlife Project, организаторами которого выступили компания Bazelevs и Бекмамбетов. Фигурист рассказал о своей идее снять ленту в формате Screenlife, когда действие развивается исключительно экране монитора. Он мечтал снять фильм об отношениях глухой девушки и немого юноши.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают не только гибель известного спортсмена, но и его кинематографический проект. Они просят основателя Bazelevs Бекмамбетова экранизировать фильм. «Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», – цитирует ТАСС Бекмамбетова.

Как писал «Новый День», Денис Тен погиб из-за ножевого ранения, полученного от уличных бандитов. Спортсмен пытался остановить злоумышленников, которые откручивали зеркала заднего вида с автомобиля. Один из преступников схватил нож и ударил Тена в ногу, вероятно, задев артерию. Спортсмена поместили в реанимационное отделение, где, несмотря на усилия медиков, из-за большой кровопотери (около 3 литров) он скончался.

Сегодня, 20 июля, стало известно, что полиции Казахстана удалось задержать одного из подозреваемых в убийстве фигуриста. Он находится в изоляторе временного содержания и признал вину. Его подельника разыскивают.

Денис Тен – заслуженный мастер спорта Казахстана. Он занял третье место на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, в 2013 на чемпионате мира он завоевал серебро. В 2015-м казахстанский фигурист также заработал бронзовую медаль, а том же году выиграл чемпионат четырех континентов (турнир с участием лучших фигуристов Азии, Америки, Африки и Океании). Ему было 25 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.07.18

Организаторы «Усадьба Jazz» рассказали о площадках и участниках фестиваля. / Екатеринбург готовится к девятичасовому музыкальному марафону «Усадьба Jazz». / Впервые за 20 лет в новом фильме про агента 007 главным злодеем будет русский. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»