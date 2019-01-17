Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам тюрьмы

Фигуранты дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов приговорены к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева, которую обвиняли в краже и недонесении о преступлении, отправится в колонию на четыре года.

Приговор вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты, передает «Интерфакс». «Признать обвиняемого Армана Кадайбергенова виновным и приговорить к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. (...) Подсудимого Нуралы Киясова признать виновным и приговорить к 18 годам колонии строгого режима», – сообщил судья Кеншилик Абдельдинов.

Жанар Толыбаева приговорена судом к четырем годам колонии с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней степени безопасности (общий режим).

Отмечается, что в ходе судебного следствия обвиняемые признали свою вину и раскаялись.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи, многократный победитель различных чемпионатов Денис Тен погиб 19 июля от ножевого ранения, полученного на улице Алма-Аты. Спортсмен пытался остановить грабителей, которые откручивали зеркала с автомобиля. Тен потерял около трех литров крови, врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.

Денис Тен заслуженный мастер спорта Казахстана. Он занял третье место на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, в 2013 на чемпионате мира он завоевал серебро. В 2015-м казахстанский фигурист также заработал бронзовую медаль, в том же году выиграл чемпионат четырех континентов (турнир с участием лучших фигуристов Азии, Америки, Африки и Океании).

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

Алма-Ата. Другие новости 17.01.19

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