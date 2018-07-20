Полицейские задержали убийцу фигуриста Дениса Тена

Один из бандитов, который повинен в смерти известного фигуриста Дениса Тена, задержан в Алма-Ате. Он признался в содеянном. Второй участник преступления объявлен розыск.

Убийство знаменитого атлета взяли под особый контроль генеральный прокурор и министр внутренних дел Казахстана. Личности преступников удалось установить, одного из них уже задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщили в МВД республики.

Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев отметил, что подозреваемый 24-летний Нуралы Киясов, уроженец Жамбылской области, дал признательные показания, пишет Kazakhstan Today.

«Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск», – уточнил прокурор. Предполагаемого убийцу зовут Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области.

Фото: tengrinews.kz

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи, многократный победитель различных чемпионатов Денис Тен погиб 19 июля от ножевого ранения, полученного на улице Алма-Аты. Спортсмен пытался остановить грабителей, которые откручивали зеркала с автомобиля. Тен потерял около трех литров крови, врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.

Денис Тен заслуженный мастер спорта Казахстана. Он занял третье место на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, в 2013 на чемпионате мира он завоевал серебро. В 2015-м казахстанский фигурист также заработал бронзовую медаль, в том же году выиграл чемпионат четырех континентов (турнир с участием лучших фигуристов Азии, Америки, Африки и Океании).

В администрации Алма-Аты сообщили, что гражданская панихида по спортсмену состоится 21 июля, в субботу, с 10.00 утра (07.00 мск) во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Алма-Ата, Служба информации «Новый День»

Алма-Ата. Другие новости 20.07.18

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