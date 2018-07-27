В Казахстане по делу об убийстве фигуриста Тена арестовали девушку

В Алма-Ате задержали девушку, которую подозревают в причастности к убийству знаменитого фигуриста Дениса Тена. Это уже третья фигурантка этого дела, ранее полиция сообщила о задержании двух мужчин. Они признали свою вину в совершении преступления.

Алмалинский районный суд постановил заключить под стражу на два месяца Жанар Толыбаеву. Девушка подозревается в совершении преступления по статьям 434, 188 часть 2 пункт 1 УК РК. Речь идет о «недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении» и «краже», передает «Казинформ».

За то, что подозреваемая не сообщила о совершенном убийстве, ей грозит до шести лет лишения свободы. Кража карается тремя годами тюрьмы.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи, многократный победитель различных чемпионатов Денис Тен погиб 19 июля от ножевого ранения, полученного на улице Алма-Аты. Спортсмен пытался остановить грабителей, которые откручивали зеркала с автомобиля. Тен потерял около трех литров крови, врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.

Денис Тен заслуженный мастер спорта Казахстана. Он занял третье место на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, в 2013 на чемпионате мира он завоевал серебро. В 2015-м казахстанский фигурист также заработал бронзовую медаль, в том же году выиграл чемпионат четырех континентов (турнир с участием лучших фигуристов Азии, Америки, Африки и Океании).

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

Алма-Ата. Другие новости 27.07.18

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