Российский бобслеист дисквалифицирован за допинг на два года

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала бобслеиста Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

Как сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), Воевода не сможет принимать участие в соревнованиях на протяжении двух лет. Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 21 декабря 2018 года.

Воевода может обжаловать решение IBSF в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Как ранее сообщал «Новый День», Алексей Воевода был в списке 11 спортсменов, апелляции которых CAS удовлетворил частично. В частности, суд признал, что их вина в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи установлена, а результаты следует считать аннулированными. Однако суд отменил пожизненную дисквалификацию. Им придется пропустить только одну Олимпиаду.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.19

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