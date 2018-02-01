CAS оправдал 28 российских олимпийцев. Еще 11 – частично

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении от участия в Олимпийских играх 28 российских спортсменов, которых обвинили в употреблении допинга на Играх в Сочи. «В 28 случаях представленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе», – говорится в решении суда, опубликованном на официальном сайте CAS.
Суд восстановил результаты следующих спортсменов:
Дмитрий Труненков (бобслей);
Алексей Негодайло (бобслей);
Ольга Стульнева (бобслей);
Людмила Удобкина (бобслей);
Александр Третьяков (скелетон);
Сергей Чудинов (скелетон);
Елена Никитина (скелетон);
Ольга Потылицына (скелетон);
Мария Орлова (скелетон);
Александр Легков (лыжные гонки);
Евгений Белов (лыжные гонки);
Максим Вылегжанин (лыжные гонки);
Алексей Петухов (лыжные гонки);
Никита Крюков (лыжные гонки);
Александр Бессмертных (лыжные гонки);
Евгения Шаповалова (лыжные гонки);
Наталия Матвеева (лыжные гонки);
Ольга Фаткулина (конькобежный спорт);
Александр Румянцев (конькобежный спорт);
Иван Скобрев (конькобежный спорт);
Артем Кузнецов (конькобежный спорт);
Татьяна Иванова (санный спорт);
Альберт Демченко (санный спорт);
Екатерина Лебедева (хоккей);
Екатерина Пашкевич (хоккей);
Татьяна Бурина (хоккей);
Анна Щукина (хоккей);
Екатерина Смоленцева (хоккей).
Кроме того, решением CAS частично удовлетворены апелляции 11 российских спортсменов. В частности, суд признал, что их вина в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи установлена, а результаты следует считать аннулированными. Однако суд отменил пожизненную дисквалификацию. Им придется пропустить только одну Олимпиаду.
В число частично оправданных спортсменов вошли:
Александр Зубков (бобслей);
Алексей Воевода (бобслей);
Александр Касянов (бобслей);
Алексей Пушкарев (бобслей);
Ильвир Хузин (бобслей);
Юлия Иванова (лыжные гонки);
Юлия Чекалева (лыжные гонки);
Анастасия Доценко (лыжные гонки);
Галина Скиба (хоккей);
Анна Шибанова (хоккей);
Инна Дюбанок (хоккей).
Также отметим, что рассмотрение аппеляционных жалоб биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой было отложено. Слушания по их заявлениям состоятся после зимней Олимпиады-2018.
Отметим, что сейчас решение по оправданным спортсменам – за МОК. Они рассчитывают, что им будет позволено принять участие в предстоящей Олимпиаде в Южной Корее и в ближайшие дни они получат приглашения.
Напомним, МОК признал 43 россиян – участников Игр в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. В результате Россия лишилась 13 наград сочинской Олимпиады, потеряв первое место в медальном зачете. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с домашних Игр.
Впоследствии МОК разрешил участвовать в Играх-2018 только «чистым» россиянам и только под нейтральным флагом. Отстраненные олимпийцы не согласились с вердиктом МОК и подали иски в CAS, которые вследствие были объединены в один.
Лозанна, Иван Гридин
Лозанна. Другие новости 01.02.18
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