CAS оправдал 28 российских олимпийцев. Еще 11 – частично

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении от участия в Олимпийских играх 28 российских спортсменов, которых обвинили в употреблении допинга на Играх в Сочи. «В 28 случаях представленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе», – говорится в решении суда, опубликованном на официальном сайте CAS.

Суд восстановил результаты следующих спортсменов:

Дмитрий Труненков (бобслей);

Алексей Негодайло (бобслей);

Ольга Стульнева (бобслей);

Людмила Удобкина (бобслей);

Александр Третьяков (скелетон);

Сергей Чудинов (скелетон);

Елена Никитина (скелетон);

Ольга Потылицына (скелетон);

Мария Орлова (скелетон);

Александр Легков (лыжные гонки);

Евгений Белов (лыжные гонки);

Максим Вылегжанин (лыжные гонки);

Алексей Петухов (лыжные гонки);

Никита Крюков (лыжные гонки);

Александр Бессмертных (лыжные гонки);

Евгения Шаповалова (лыжные гонки);

Наталия Матвеева (лыжные гонки);

Ольга Фаткулина (конькобежный спорт);

Александр Румянцев (конькобежный спорт);

Иван Скобрев (конькобежный спорт);

Артем Кузнецов (конькобежный спорт);

Татьяна Иванова (санный спорт);

Альберт Демченко (санный спорт);

Екатерина Лебедева (хоккей);

Екатерина Пашкевич (хоккей);

Татьяна Бурина (хоккей);

Анна Щукина (хоккей);

Екатерина Смоленцева (хоккей).

Кроме того, решением CAS частично удовлетворены апелляции 11 российских спортсменов. В частности, суд признал, что их вина в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи установлена, а результаты следует считать аннулированными. Однако суд отменил пожизненную дисквалификацию. Им придется пропустить только одну Олимпиаду.

В число частично оправданных спортсменов вошли:

Александр Зубков (бобслей);

Алексей Воевода (бобслей);

Александр Касянов (бобслей);

Алексей Пушкарев (бобслей);

Ильвир Хузин (бобслей);

Юлия Иванова (лыжные гонки);

Юлия Чекалева (лыжные гонки);

Анастасия Доценко (лыжные гонки);

Галина Скиба (хоккей);

Анна Шибанова (хоккей);

Инна Дюбанок (хоккей).

Также отметим, что рассмотрение аппеляционных жалоб биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой было отложено. Слушания по их заявлениям состоятся после зимней Олимпиады-2018.

Отметим, что сейчас решение по оправданным спортсменам – за МОК. Они рассчитывают, что им будет позволено принять участие в предстоящей Олимпиаде в Южной Корее и в ближайшие дни они получат приглашения.

Напомним, МОК признал 43 россиян – участников Игр в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. В результате Россия лишилась 13 наград сочинской Олимпиады, потеряв первое место в медальном зачете. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с домашних Игр.

Впоследствии МОК разрешил участвовать в Играх-2018 только «чистым» россиянам и только под нейтральным флагом. Отстраненные олимпийцы не согласились с вердиктом МОК и подали иски в CAS, которые вследствие были объединены в один.

Лозанна, Иван Гридин

Лозанна. Другие новости 01.02.18

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