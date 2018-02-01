В США возбуждено дело о коррупции в МОК и ФИФА

Министерство юстиции США расследует дело об отмывании денег и мошенничестве в Международном олимпийском комитете (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме того, в коррупции американцы заподозрили Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) и Национальный олимпийский комитет США.

По данным газеты The New York Times, речь идет о махинациях, связанных с выборами мест проведения чемпионатов мира по легкой атлетике, которые пройдут в Дохе в 2019 году и в Юджине в 2021 году. Минюст США надеется получить показания свидетелей и документы, доказывающие незаконный перевод денег.

Ранее прокуратура Франции также объявила о расследовании выборов хозяев турниров по легкой атлетике. Бывшему руководителю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку были предъявлены обвинения в получении взяток.

Кроме того, в расследовании Минюста США фигурирует компания Helios Partners, которая якобы помогла России получить право стать хозяйкой Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 31.01.18

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