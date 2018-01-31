Путин на встрече с олимпийцами попросил прощения: «Россия не смогла вас защитить»

Президент России Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев за то, что государство не смогло уберечь их от давления и нападок, которые они испытывают после разразившегося допингового скандала. Об этом он заявил на встрече со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду в Южную Корею.

По словам президента, победы достаются «вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными, чуждыми спорту событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то», передает пресс-служба Кремля. Но втройне тяжелее, добавил он, когда в стране «складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой противоположные мнения на этот счет».

Путин отметил, что это «создает совсем тяжелые условия для достижения результата». «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», – сказал он.

Президент напомнил, что многих российских атлетов не пустили на Олимпийские игры «по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом». «Тогда возникает вопрос: с чем мы боремся – с допингом или с чем-то другим? Мы бы хотели узнать, с чем», – сказал он.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать идеи «чистого» спорта во всех смыслах и отношениях – «чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые несвойственны спорту».

Президент пообещал оказать поддержку спортсменам, которых не допустили до Олимпиады в Пхенчхане. Он также заявил, что Россия проведет предметный разговор с международными спортивными организациями, которые, указал Путин, не должны превращаться в департаменты госучреждений отдельных стран. «Мы надеемся со всем этим разобраться», – добавил он.

Президент призвал спортсменов сосредоточиться на подготовке к соревнованиям и не обращать внимание на «околоспортивные события» перед стартами.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) официально допустил до участия в Олимпиаде в Корее 169 российских спортсменов. Они смогут выступить под нейтральным – олимпийским флагом. В списке не оказалось многих явных претендентов на олимпийские медали – Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, фигуристов Ксении Столбовой, Федора Климова, Ивана Букина и Александры Тарасовой, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, лыжника Сергея Устюгова, скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной. Отметим, что первоначально Москва подавала заявку на участие в ОИ 500 россиян. Позже МОК дважды сократил заявку российской команды.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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