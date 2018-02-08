«Парад позора» или «наперекор врагам»? Что думают уральцы об участии россиян в церемонии открытия Олимпиады-2018 (ВИДЕО)

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане стартуют XXIII Олимпийские игры. Члены российской сборной, допущенные до участия в состязаниях, будут выступать без опознавательных знаков и флага РФ. Накануне стало известно, что представители семи сборных пропустят церемонию открытия. Точных данных, кто из российских атлетов выйдет на стадион, нет, но известно, что делегация пойдет за знаменосцем-волонтером под нейтральным флагом. Корреспонденты РИА «Новый День» опросили горожан – почетно ли участвовать в церемонии на таких условиях, и услышали совершенно разные мнения и доводы.

Россияне об Олимпиаде

Ранее агентство предлагало посетителям сайта высказать свое мнение о том, стоит ли вообще нашим спортсменам принимать участие в Олимпиаде. В голосовании приняли участие 4 392 человек. Из них подавляющее большиснство – 84,97% проголосовали за ответ: «Нет, спортсмены представляют Россию и должны бойкотировать Олимпиаду после решения МОК». Против бойкота выступили 13,48% респондентов. Подробнее результаты голосования можно изучить здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

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