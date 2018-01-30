Первый пошел: российский призер Олимпиады решила не ехать на Игры-2018

Российская конькобежка, двухкратный бронзовый призер Олимпийский игр Ольга Граф, получившая от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Южной Корее, решила не принимать участие в Играх-2018. Свою позицию спортсменка обозначила, в заявлении, которое опубликовало агентство «Р-Спорт». Она стала первым представителем российского спорта, который добровольно отказался ехать в Пхенчхан.

Свое решение Граф обосновала невозможностью выступить в командной гонке из-за малого числа допущенных до стартов ее коллег.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в том числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования» – основной дисциплине конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась», – заявила Граф.

Спортсменка отметила, что именно к командной гонке преследования она целенаправленно готовилась в последние четыре года после успешного выступления на сочинской Олимпиаде с надеждой «принести медаль в копилку команды России».

Граф также указала, что как спортсмен и как гражданин, она «крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом». Тем не менее, по ее словам, конькобежка была готова отстаивать честь страны даже на «этих дискриминационных и унизительных условиях».

«Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», – пояснила свое решение Граф.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, в свою очередь, отметил, что Ольга Граф «продолжает тренироваться и готовиться к соревнованиям». «Речи о завершении карьеры в этом сезоне не идет», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», ранее МОК официально допустил до участия в Олимпиаде в Корее 169 российских спортсменов. В списке не оказалось многих явных претендентов на олимпийские медали – Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, фигуристов Ксении Столбовой, Федора Климова, Ивана Букина и Александры Тарасовой, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, лыжника Сергея Устюгова, скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной. В МОК данное послание проигнорировали. Отметим, что первоначально Москва подавала заявку на участие в ОИ 500 россиян. Позже МОК дважды сократил заявку российской команды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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