Россия проведет альтернативную Олимпиаду для недопущенных спортсменов

Россия готовится провести соревнования, в которых смогут принять участие спортсмены, отстраненные от Олимпийских игр в Пхенчхане. Турнир пройдет в Сочи, где есть вся необходимая инфраструктура.

Альтернативные старты организуют в ближайшее время, впрочем, точная дата пока не называется, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве спорта РФ. По предварительным данным, принять участие в соревнованиях смогут более 500 спортсменов. При этом планируется пригласить и иностранных атлетов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

«Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, – отметил собеседник издания. – Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи».

В Олимпийском комитете России эту информацию не комментируют. Ранее глава Минспорта РФ Павел Колобков упоминал о том, что его ведомство прорабатывает детали альтернативного турнира. По его словам, спортсменам не запрещалось принимать участие в других стартах, а потому они не должны оставаться без практики.

Как сообщал «Новый День», 25 января Олимпийский комитет России обнародовал список из 169 спортсменов, получивших от МОК приглашения участвовать в ОИ в Южной Корее. Эти атлеты вошли в заявку российской команды на Игры-2018. В ней не оказалось явных многих претендентов на олимпийские медали. Первоначально Москва подавала заявку на участие в ОИ 500 россиян.

5 декабря прошлого года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении сборной РФ от участия в Играх в Пхенчхане. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить чистых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 29.01.18

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