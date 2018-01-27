Нейтральная и обезглавленная: МОК зарегистрировал команду россиян на Игры-2018

Допущенные до Олимпийских игр в Пхенчхане российские спортсмены получили официальное разрешение на участие в стартах.

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально зарегистрировал список из 169 атлетов из России, ранее получивших приглашение на Олимпиаду в Южной Корее.

«Делегация олимпийских спортсменов из России зарегистрирована в полном составе, – цитирует Позднякова РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», 25 января Олимпийский комитет России обнародовал список из 169 спортсменов, получивших от МОК приглашения участвовать в ОИ в Южной Корее. Эти атлеты вошли в заявку российской команды на Игры-2018. В ней не оказалось явных многих претендентов на олимпийские медали – Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, фигуристов Ксении Столбовой, Федора Климова, Ивана Букина и Александры Тарасовой, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, лыжника Сергея Устюгова, скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной. Ан потребовал от МОК объяснить причину недопуска, направив главе комитета Томасу Баху открытое письмо. В МОК данное послание проигнорировали. Отметим, что первоначально Москва подавала заявку на участие в ОИ 500 россиян.

Недопуск ведущих спортменов вызвал бурную реакцию среди российских политиков и в спортивном сообществе. Часть назвала решение МОК унижением России и провокацией, призвав к бойкоту Игр. Другие сочли такие действия непродуктивными и призвали допущенных к соревнованиям спортсменов не отказываться от участия в ОИ.

5 декабря прошлого года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении сборной РФ от участия в Играх в Пхенчхане. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить чистых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Накануне МОК обнародовал требования к российским спортсменам и членам делегации во время ОИ. Им запрещается использовать национальную символику не только на одежде, но и в социальных сетях, а также исполнять национальный гимн. При этом атлетам и сопровождающим можно будет вывешивать российский триколор в своих номерах, но лишь с предварительного одобрения МОК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

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