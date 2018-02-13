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Вторник, 13 февраля 2018, 11:17 мск

Спорт

CAS раскроет причины недопуска россиян до Олимпиады-2018

Генсек Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб согласился с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, который заявил, что причины отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2018 должны быть обнародованы.

«По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые Международный олимпийский комитет (МОК) использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», – приводит RT слова Риба.

Риб также подчеркнул, что CAS и МОК дистанцировались от политики при принятии решений по россиянам.

Ранее Фуркад заявил, что хотел бы получить объяснения от МОК о причинах недопуска россиянина Антона Шипулина до участия в зимней Играх 2018 года. «Это очень сложный вопрос. Мы, атлеты, хотим знать больше. Мы рады, что Антон Бабиков и Матвей Елисеев участвуют в Олимпиаде. Но нам сложно понять, почему Шипулин не может участвовать в Играх. Хотим знать причины от МОК», – цитирует Фуркада РИА «Новости».

Шипулин не получил от МОК приглашения на участие в Играх-2018, его апелляция в CAS была отклонена. Фуркад завоевал золото в гонке преследования на ОИ-2018.

Лозанна, Иван Гридин

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