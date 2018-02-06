Еще повоюем: 32 российских спортсмена оспаривают недопуск МОК в спортивном арбитраже

Три десятка российских спортсменов сегодня утром подали апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны, они хотят оспорить решение МОК по их недопуску до Олимпиады в Пхенчхане, поскольку ранее CAS признал их невиновными в употреблении допинга. В списке 32 спортсмена.

«Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все – шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все – биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все – конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба – лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба – фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все – хоккей)», – пишет ТАСС.

Слушания должны пройти завтра.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

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