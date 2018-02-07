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Среда, 7 февраля 2018, 12:58 мск

Спорт

Действия хакеров назвали главной угрозой для Олимпиады в Пхенчхане

Хакеры Fancy Bears вошли в список главных угроз благополучного проведения Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане список главных проблем Олимпиады-2018 в Пхенчхане по версии Yahoo Sports, сообщает RT.

«По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры уже опубликовали два набора взломанных документов», – передает Yahoo Sports.

Кроме того в список основных угроз вошли коррупционные скандалы в Международном олимпийском комитете (МОК), морозная погода в Пхенчхане, северокорейский кризис, а также вспышка норовируса в столице ОИ-2018.

Как писал «Новый День», кишечной инфекцией заразились сотрудники службы безопасности. Чтобы остановить распространение вируса, было решено отстранить от работы 1200 охранников. Первые случаи заболевания норовирусной инфекцией зафиксированы в воскресенье. Порядка 40 сотрудников охраны попали в больницу с сильной рвотой и диареей.

Оргкомитет Олимпиады принял решение эвакуировать из района проведения Игр более 1200 охранников. Для обеспечения безопасности место заболевших сотрудников займут 900 военнослужащих.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в городе Пхенчхане Южной Кореи.

Пхенчхан, Иван Гридин

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