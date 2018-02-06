Более тысячи охранников сняли с Олимпиады в Пхенчхане из-за диареи

Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в олимпийском Пхенчхане. Пострадали сотрудники службы безопасности. Чтобы остановить распространение вируса, было решено отстранить от работы 1200 охранников.
Как сообщает издание Korea Times, первые случаи заболевания норовирусной инфекцией зафиксированы в воскресенье. Порядка 40 сотрудников охраны попали в больницу с сильной рвотой и диареей.
Оргкомитет Олимпиады принял решение эвакуировать из района проведения Игр более 1200 охранников. Для обеспечения безопасности место заболевших сотрудников займут 900 военнослужащих.
Отмечается, что охранники жили не в Олимпийской деревне, а в молодежном центре в Пхенчхане. По данному факту проводится проверка.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в городе Пхенчхане Южной Кореи.
Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»
Пхенчхан. Другие новости 06.02.18
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