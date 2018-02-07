CAS рассмотрит апелляцию 15 россиян на решение МОК о недопуске на Игры

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к рассмотрению апелляцию 13 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета не допустить их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Атлеты просят суд разрешить им выступить под нейтральным флагом.

По данным RT, апелляцию подали россияне, которым отказ от МОК пришел 5 февраля, среди них Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем, Татьяна Иванова, а также Альберт Демченко и Сергей Чудинов.

Ожидается, что CAS примет решение в ближайшее время.

Накануне глава CAS Джон Коутс сообщил, что 32 российских спортсмена, ранее отстраненные от участия в Олимпиаде-2018, подали апелляции. Решение по ним должно быть принято 7 февраля на выездной сессии CAS в Пхенчхане.

Напомним, в декабре 2017 года МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, международная организация разрешила поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR). В настоящее время приглашение на Олимпиаду есть у 169 россиян.

В феврале CAS оправдал 28 спортсменов из РФ, а также частично снял санкции с 11. Однако МОК и WADA не согласились с выводами суда и заявили, что собираются оспорить вердикт в федеральном суде Швейцарии. Кроме того, МОК дал отрицательный ответ на заявку Олимпийского комитета России, который попросил прислать приглашения на Игры-2018 на 15 оправданных атлетов. Более того, решение спортивного суда так расстроило главу МОК Томаса Баха, что тот объявил о необходимости реформирования CAS.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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