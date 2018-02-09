Для WADA отказ CAS в допуске на Игры россиянам стал «приятной новостью»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обрадовалось решению Спортивного арбитража (CAS) об отклонении апелляций российских спортсменов, отстраненных от Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Это решение является приятной новостью для WADA; такими же они будут для спортсменов и всех других людей, которые заботятся о чистоте спорта и честности Игр. Принятие этих решений перед церемонией открытия в Игр Пхенчхане убедит спортсменов и других участников Олимпиады, что в ней участвуют только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям», – говорится в сообщении на сайте организации.

В WADA особо отметили, что в вердикте CAS было указание на допинговую систему в России, поддерживаемую на государственном уровне.

Как стало известно сегодня утром, CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпийские игры в Пхенчхане. По мнению судей, комиссия МОК не допустила какой-либо дискриминации в процессе отбора спортсменов, а потому отстранение от соревнований нельзя считать наказанием.

МОК поддержал решение спортивного арбитража по российским атлетам: «Приветствуем решение CAS, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясный посыл всем спортсменам».

Напомним, решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане было озвучено в декабре. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, разрешили поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR). В настоящее время приглашение на Олимпиаду есть у 169 россиян.

В феврале CAS оправдал 28 спортсменов из РФ, а также частично снял санкции с 11. Однако МОК и WADA не согласились с выводами суда и заявили, что собираются оспорить вердикт в федеральном суде Швейцарии. Решение спортивного суда так расстроило главу МОК Томаса Баха, что тот объявил о необходимости реформирования CAS.

6 февраля 32 атлета из России обратились в CAS после того, как Международный олимпийский комитет отказал им в приглашении на Олимпиаду, несмотря на то, что ранее спортсменов оправдали по делу о допинге. Затем еще 15 россиян подали апелляции на решение МОК. Накануне CAS заявил, что выездная панель суда не имеет юрисдикции для принятия решения по заявлениям от шести россиян.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 09.02.18

Рестораторы Пхенчхана отвергли требование властей не подавать собачатину. / CAS не пустил отстраненных российских спортсменов на Олимпиаду. / CAS отказал шести россиянам, решение по остальным огласят в день открытия ОИ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»