CAS не пустил отстраненных российских спортсменов на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпийские игры в Пхенчхане. По мнению судей, комиссия МОК не допустила какой-либо дискриминации в процессе отбора спортсменов, а потому отстранение от соревнований нельзя считать наказанием.

«Выездная панель CAS отклонила апелляции 32 спортсменов, не приглашенных на Олимпиаду. CAS также отказал еще 15 спортсменам, выступившим против решения МОК. Судьи пришли к выводу, что процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в команде «Олимпийских атлетов из России», не может быть описан как санкция. Это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям», – говорится в пресс-релизе суда.

В первой группе из 32 спортсменов из РФ были Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Ксения Столбова, Иван Букин, Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников.

Во вторую группу из 15 россиян входили Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Татьяна Иванова, а также Альберт Демченко и Сергей Чудинов, которые после Олимпиады в Сочи перешли на тренерскую работу.

В CAS посчитали, что МОК учел интересы других российских спортсменов, разрешив им участвовать в Олимпиаде, несмотря на то, что Олимпийский комитет России был отстранен. «Суд установил, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым. Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом», – заключил CAS.

Решение спортивного арбитража по российским атлетам поддержал МОК. «Приветствуем решение CAS, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясный посыл всем спортсменам», – написала пресс-служба комитета в Твиттере.

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вердикт спортивного суда назвали шокирующим, пишет «Р-Спорт». «Надежда (на допуск спортсменов) была, а теперь кроме шока ничего не испытываю. Что дальше? Пока оцениваем возможность дальнейших правовых шагов», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Тренер российских лыжников Маркус Крамер также сообщил, что очень расстроен решением CAS. «Не могу понять этого решения. С одной стороны, они не сделали ничего плохо, а с другой – не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то. Это все очень плохо не только для наших спортсменов, а для всего мирового спорта», – отметил Крамер.

Как ранее писал «Новый День», решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане было озвучено в декабре. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, разрешили поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR). В настоящее время приглашение на Олимпиаду есть у 169 россиян.

В феврале CAS оправдал 28 спортсменов из РФ, а также частично снял санкции с 11. Однако МОК и WADA не согласились с выводами суда и заявили, что собираются оспорить вердикт в федеральном суде Швейцарии. Решение спортивного суда так расстроило главу МОК Томаса Баха, что тот объявил о необходимости реформирования CAS.

6 февраля 32 атлета из России обратились в CAS после того, как Международный олимпийский комитет отказал им в приглашении на Олимпиаду, несмотря на то, что ранее спортсменов оправдали по делу о допинге. Затем еще 15 россиян подали апелляции на решение МОК. Накануне CAS заявил, что выездная панель суда не имеет юрисдикции для принятия решения по заявлениям от шести россиян.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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