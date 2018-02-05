МОК: Оправданным россиянам отказать в приглашении на Игры, а CAS – реформировать

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам, которые были оправданы в применении допинга решением Спортивного арбитражного суда CAS, и двум тренерам в приглашении на участие в Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Рассмотрев заявку Олимпийского комитета России, который попросил прислать приглашения на Игры-2018 на 15 представителей делегации, оправданных CAS, МОК вынес отрицательное решение. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте международной организации. «Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане-2018 для группы «олимпийских спортсменов из России» отклонена», – говорится в сообщении.

Россия просила допустить до участия в соревнованиях скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Сергея Чудинова, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова, саночников Татьяну Иванову, Альберта Демченко.

Во время Олимпиады в Сочи Демченко и Чудинов выступали в качестве спортсменов, в настоящее же время они работают как тренеры – Альберт Демченко возглавляет сборную России по санному спорту, а Сергей Чудинов входит в состав тренерского штаба сборной России по бобслею. Как писал «Новый День», со всех них и еще 13 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх, 1 февраля CAS полностью снял санкции. Суд восстановил достигнутые ими результаты во время Игр в Сочи и распорядился вернуть награды.

Глава МОК Томас Бах был возмущен решением CAS, которое, по его мнению, свидетельствует о насущной потребности в проведении реформы внутренней структуры Спортивного арбитражного суда, сообщает «Р-Спорт». «Считаем, эти решения показывают насущную потребность в проведении реформ, реформ внутренней структуры CAS. Это означает, что CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции. Мы будем продолжать поддерживать контакт с CAS», – сказал Бах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла возможным обсудить реформирование WADA и МОК наряду со Спортивным арбитражным судом. «Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA – Всемирного допингового агентства, – да и самого Международного олимпийского комитета. В частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это – явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих организаций», – заявила Матвиенко. По ее словам, любая структура для того, чтобы считаться демократической, должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов.

Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев в свою очередь отметил, что после заявления главы МОК о необходимости реформы CAS, необходимо реформировать не Спортивный арбитражный суд, а Международный олимпийский комитет. «После заявления Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК. Его заявление абсолютно дискриминационное», – сказал Дегтярев.

Парламентарий напомнил, что суд оправдал только часть наших атлетов. «Справедливость восторжествовала. Часть атлетов остались под санкциями. Здесь просматривается глубокий подход спортивного арбитража к каждому конкретному случаю. Никакого шапкозакидательства, никакой коллективной ответственности в отличие от других институтов. Поэтому заявление Баха расстраивает, удручает и лишний раз демонстрирует политический заказ во всем русском деле»", – считает народный избранник.

В декабре 2017 года МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, международная организация разрешила поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России».

Москва, Иван Гридин

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