WADA возбудилось на решение CAS о российских олимпийцах

Всемирное антидопинговое агентство WADA выразило обеспокоенность решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам. Международный олимпийский комитет (МОК) в свою очередь намерен его оспорить. О том, что CAS отреагирует именно таким образом рассказал в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Как писал «Новый День», WADA выразило обеспокоенность по поводу решения CAS, согласно которому, 28 российских спортсменов были оправданы в применении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В агентстве поддержали намерение Международного олимпийского комитета оспорить данный вердикт в федеральном суде Швейцарии.

Обеспокоенность WADA обусловлена тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, передает РИА «Новости». В агентстве уверены, что все 39 спортсменов были частью «системной допинговой программы России». В WADA также посетовали, что вердикт CAS «вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов».

«Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии», – говорится в сообщении WADA.

Там также обратили внимание на то, что сохранение санкций в отношении 11 российских спортсменов говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о наличии «системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля».

Как писал «Новый День», ранее МОК признал 43 российских спортсменов – участников Игр в Сочи в 2014 году виновными в употреблении допинга. В связи с этим решением Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи, потеряв лидерство в общем медальном зачете.

CAS полностью оправдал 28 российских олимпийцев. Кроме того, Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляции еще 11 российских атлетов, отменив их пожизненное отстранение, заменив его на на отстранение от Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

По словам президента России Владимира Путина, решение суда не может не радовать, так как это подтверждает чистоту подавляющего большинства отечественных атлетов. В то же время глава государства призвал относиться спокойно и без эйфории к решению суда, ввиду того, что России необходимо продолжить работу по совершенствованию антидопинговой программы и политики.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.18

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