32 российских спортсмена оспорили в CAS недопуск на Олимпиаду

32 российских спортсмена, ранее отстраненные Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиаде-2018, обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил глава CAS Джон Коутс на сессии МОК в Пхенчхане.

Среди подавших апелляции спортсменов шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, Владимир Григорьев, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Иван Букин, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Глеб Ретивых, Алексей Волков.

Атлеты просят CAS отменить решение МОК о недопуске и позволить им участвовать в Играх в составе OAR под нейтральным флагом, пишет «Р-Спорт». Вероятно, суд рассмотрит апелляции россиян уже 7 февраля.

Напомним, в декабре 2017 года МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, международная организация разрешила поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR). В настоящее время приглашение на Олимпиаду есть у 169 россиян.

В феврале CAS оправдал 28 спортсменов из РФ, а также частично снял санкции с 11. Однако МОК и WADA не согласились с выводами суда и заявили, что собираются оспорить вердикт в федеральном суде Швейцарии. Кроме того, МОК дал отрицательный ответ на заявку Олимпийского комитета России, который попросил прислать приглашения на Игры-2018 на 15 оправданных атлетов. Более того, решение спортивного суда так расстроило главу МОК Томаса Баха, что тот объявил о необходимости реформирования CAS.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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