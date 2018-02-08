CAS отказал шести россиянам, решение по остальным огласят в день открытия ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать апелляции шести спортсменов из РФ на отстранение их от Олимпиады. Решение по остальным россиянам будет оглашено утром 9 февраля.

Выездная панель суда не имеет юрисдикции для принятия решения по заявлениям от Татьяны Бородулиной, Павла Кулижникова, Александра Логинова, Ирины Старых, Дмитрия Васильева и Дениса Юскова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу CAS.

Вердикт по апелляциям российских спортсменов CAS собирается озвучить в главном пресс-центре Пхенчхана 9 февраля в 11 утра по южнокорейскому времени (5:00 МСК). Решение суда также будет опубликовано на сайте организации.

32 атлета из России обратились в CAS после того, как Международный олимпийский комитет отказал им в приглашении на Олимпиаду, несмотря на то, что ранее спортсменов оправдали по делу о допинге. Затем еще 15 россиян подали апелляции на решение МОК.

Решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане было озвучено в декабре. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, разрешили поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR). В настоящее время приглашение на Олимпиаду есть у 169 россиян.

В феврале CAS оправдал 28 спортсменов из РФ, а также частично снял санкции с 11. Однако МОК и WADA не согласились с выводами суда и заявили, что собираются оспорить вердикт в федеральном суде Швейцарии. Решение спортивного суда так расстроило главу МОК Томаса Баха, что тот объявил о необходимости реформирования CAS.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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