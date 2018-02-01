МОК огрызнулся на оправдательное решение по олимпийцам России Оправданные россияне могут пролететь мимо Игр-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) высказал разочарование по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего вердикт МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 28 российских спортсменов, которых обвинили в употреблении допинга на Играх в Сочи. Напомним, в отношении еще 11 атлетов из России суд заменил пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018 в Южной Корее, но при этом признал, что их вина в нарушении антидопинговых правил на ОИ в Сочи установлена, а результаты следует считать аннулированными.

В решении МОК говорится, что CAS, подтвердив справедливость обвинений в отношении 11 спортсменов, не учел «существование систематических манипуляций в антидопинговой системе» на сочинской Олимпиаде в решении по 28 атлетам.

Кроме того, МОК заявил, что решение спортивного арбитража не означает, что оправданные спортсмены будут допущены к Играм-2018. «Решение о приглашении принимает МОК. Оправдание CAS 28 спортсменов не означает, что они автоматически будут приглашены на Олимпиаду», – говорится в заявлении МОК. Допускать ли до предстоящих Олимпиады в Корее спортсменов, комитет решит позднее.

МОК также отметил, что оставляет за собой право обратиться по итогам решения CAS в федеральный суд Швейцарии.

Как сообщал РИА «Новый День», в конце прошлого года МОК признал 43 российских спортсмена – участников Игр в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. В результате Россия лишилась 13 наград сочинской Олимпиады, потеряв первое место в медальном зачете. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с домашних Игр.

Впоследствии МОК разрешил участвовать в Играх-2018 только «чистым» россиянам и только под нейтральным – олимпийским флагом. Отстраненные атлеты не согласились с вердиктом МОК и подали иски в CAS, которые вследствие были объединены в один.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

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