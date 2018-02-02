WADA вместе с МОК пойдет против решения CAS об оправдании российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) присоединилось к Международному олимпийскому комитету во мнении, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам нужно оспорить.

В WADA обеспокоены тем, что CAS оправдал 28 российских спортсменов. В частности, представители агентства расстроены тем, что суд разделил атлетов из России. По мнению специалистов WADA, все они являлись участниками единой допинг-системы. И частичное оправдание 11 российских спортсменов подтверждает выводы комиссии МОК о системных манипуляциях в РФ с процессом допинг-контроля.

«Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии», – говорится в пресс-релизе на сайте WADA.

Кроме того, в агентстве отметили, что вердикт CAS по российским спортсменам может вызвать тревогу и разочарование среди атлетов других стран.

Накануне, Спортивный арбитражный суд отменил вердикт МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 28 российских спортсменов, которых обвинили в употреблении допинга на Играх в Сочи. В отношении еще 11 атлетов из России суд заменил пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018 в Южной Корее, но при этом признал, что их вина в нарушении антидопинговых правил на ОИ в Сочи установлена, а результаты следует считать аннулированными.

МОК высказал разочарование по поводу этого решения, отметив, что оправдание российских спортсменов еще не значит, что они будут автоматически приглашены на Олимпиаду-2018.

Как сообщал РИА «Новый День», в конце прошлого года МОК признал 43 российских спортсмена – участников Игр в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. В результате Россия лишилась 13 наград сочинской Олимпиады, потеряв первое место в медальном зачете. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с домашних Игр.

Впоследствии МОК разрешил участвовать в Играх-2018 только «чистым» россиянам и только под нейтральным – олимпийским флагом. Отстраненные атлеты не согласились с вердиктом МОК и подали иски в CAS, которые впоследствии были объединены в один.

Лозанна, Служба информации РИА «Новый День»

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