Россия накажет сотрудников WADA санкциями

Россия разрабатывает ограничительные меры в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые причастны к отстранению российской сборной от Игр в Пхенчхане.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова, в настоящее время определяется круг лиц, которые настаивали на дисквалификации российских спортсменов, пишут «Известия».

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», – сказал сенатор.

По информации источников издания, в санкционный список могут попасть около десяти человек, в том числе граждане США и Великобритании.

Как уже сообщал «Новый День», 5 декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении сборной РФ от участия в Играх в Пхенчхане. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить чистых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.18

Биатлонист Антон Шипулин намерен ехать на Олимпиаду в Пхёнчхан. / Екатеринбургские синхронистки по фигурному катанию взяли золото на чемпионате России. / Православный полумарафон под Екатеринбургом собрал 300 человек в 20-градусный мороз (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»