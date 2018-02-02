российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 февраля 2018, 11:51 мск

В мире

«Россия – наш друг»: в Южной Корее запустили движение в поддержку российских атлетов на Олимпиаде

Фото: twitter.com/iocmedia

В Южной Корее правящая демократическая партия «Тобуро» запустила движение болельщиков для поддержки российских спортсменов, которые будут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. Об этом было объявлено сегодня в ходе церемонии в Сеуле, в которой участвовали лидер партии Чху Ми Э и посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

В партии заявили, что этот шаг должен продемонстрировать тот факт, что страны являются друзьями. Отмечается, что договоренности о создании такого движения была достигнута в декабре в ходе встречи лидера партии с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым в Москве.

Российский посол в ответном выступлении высказал благодарность южнокорейским партийцам, отметив, что Москва высоко ценит стремления Сеула к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Накануне в Пхенчхане состоялось официальное открытие Олимпийской деревни. Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Сеул, служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 02.02.18

Ученые нашли способ борьбы с неизлечимым метастазным раком. / Минобороны выложило в Сеть свидетельства подвигов в Сталинградской битве (ДОКУМЕНТЫ). / В Якутии нашли два крупнейших алмаза. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Олимпиада-2018

WADA вместе с МОК пойдет против решения CAS об оправдании российских спортсменов

Уроки об оружии в тульской воскресной школе встревожили общественность

CAS оправдал 28 российских олимпийцев. Еще 11 – частично

Путин на встрече с олимпийцами попросил прощения: «Россия не смогла вас защитить»

Первый пошел: российский призер Олимпиады решила не ехать на Игры-2018

Родченков «изобличил» Путина в допинговом скандале

Россиян пустили на Паралимпиаду-2018 под нейтральным флагом

Россия проведет альтернативную Олимпиаду для недопущенных спортсменов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Спорт, Олимпиада-2018,

Новости партнеров