«Россия – наш друг»: в Южной Корее запустили движение в поддержку российских атлетов на Олимпиаде

В Южной Корее правящая демократическая партия «Тобуро» запустила движение болельщиков для поддержки российских спортсменов, которые будут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. Об этом было объявлено сегодня в ходе церемонии в Сеуле, в которой участвовали лидер партии Чху Ми Э и посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

В партии заявили, что этот шаг должен продемонстрировать тот факт, что страны являются друзьями. Отмечается, что договоренности о создании такого движения была достигнута в декабре в ходе встречи лидера партии с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым в Москве.

Российский посол в ответном выступлении высказал благодарность южнокорейским партийцам, отметив, что Москва высоко ценит стремления Сеула к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Накануне в Пхенчхане состоялось официальное открытие Олимпийской деревни. Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Сеул, служба информации РИА «Новый День»

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