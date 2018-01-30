В Кремле ответили на обвинения перебежчика Родченкова в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел обвинения экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в адрес Владимира Путина очередной бездоказательной клеветой. Ранее сбежавший в США Родченков заявил немецким журналистам, что Путин якобы был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи.

Представитель Кремля назвал слова перебежчика «очередной клеветой, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так», передает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Кремле вызывает непонимание неготовность и нежелание журналистов «обращаться к каким-то другим источникам, чтобы перепроверить эту информацию» и «маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как такого заказного очернителя».

Как сообщал «Новый День», Родченков, отвечая на вопросы журналистов немецкого телеканала ARD, заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. По его утверждению, глава государства получал подробную информацию о допинговых нарушениях от экс-министра спорта Виталия Мутко

Предыдущие свидетельства Родченкова стали главным основанием для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Ранее Родченков в своем дневнике, переданном в Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, утверждал, что в ФСБ России была разработана методика бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Также он рассказывал, что разрабатывал «коктейль» для членов олимпийской сборной с анаболическими стероидами и мартини и получал его от российских спортивных функционеров.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании государственной системы допинга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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