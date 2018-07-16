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Понедельник, 16 июля 2018, 15:12 мск

Новости Спорт

Летние Олимпийские игры 2036 года могут пройти в России

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, какие города могут претендовать на проведение Игр 2036 года. Главное условие – это должны быть мегаполисы с населением более миллиона человек, не принимавшие Олимпиаду ранее.

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, ОИ в 2036 году могут пройти в Санкт-Петербурге или Казани. «Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но тем не менее мы говорим, что уже сегодня можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий», – пояснил Поздняков «Интерфаксу».

Для того чтобы российские города могли побороться за право принять Олимпиаду, заявку нужно подать в 2028 году, уточнил глава ОКР.

Россия была хозяйкой ОИ-2014, тогда зимние соревнования прошли в Сочи. Ближайшая летняя Олимпиада в 2020 году пройдет в столице Японии. Игры 2024 и 2028 годов будут проводиться в Париже и Лос-Анджелесе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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