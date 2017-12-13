Минспорта: российским футболистам готовят допинговый скандал на ЧМ-2018

Против футболистов российской сборной на Чемпионате мира готовятся провокации по теме употребления допинга. Международная федерация футбола заинтересовалась заявлением информатора WADA Григория Родченкова о том, что российские спортсмены могут быть причастны к «государственной программе допинга». FIFA собирается провести повторную проверку допинг-проб футболистов из России в середине января 2018 года.

«Все наши спортсмены будут проходить антидопинговый контроль. И антидопинговые офицеры уже работают. Разумеется, провокации будут. Но реагировать на них надо спокойно – в юридической плоскости. Главное самим не давать для таких провокаций повода», – цитирует РИА «Новости» министра спорта России Павла Колобкова.

Ранее экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что у него есть доказательства причастности российских футболистов к «государственной программе допинга». По словам источника издания Daily Mail, в «черном» списке значатся 34 российских футболиста, в том числе члены сборной России по футболу, принимавшие участие в ЧМ-2014.

Как писал «Новый День», Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил сборную России от участиях в Играх в Южной Корее из-за допинговых нарушений. Комитет согласился допустить некоторых спортсменов к участию в Играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) 12 декабря заявил, что не будет чинить препятствия российским спортсменам, которые пожелают принять участие в Олимпиаде. Таким образом, ОКР поддержал заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.

Кроме того, МОК отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в «любом статусе». В то же время, по словам Колобкова, запрет для вице-премьера действует только на мероприятия, которые проходят под эгидой организации. «Дисквалификация Мутко не распространяется на другие соревнования. Президент FIFA сразу же после соответствующего решения МОК заявил, что оно никак не скажется на проведении чемпионата мира по футболу в России», – сказал министр.

Напомним, матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Сборная России 14 июня 2018 года проведет первую игру в Санкт-Петербурге против Саудовской Аравии. 19 июня 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» пройдет второй поединок нашей национальной команды – против Египта. Третья и решающая игра группового турнира россиян пройдет 25 июня 2018 года в Самаре – против Уругвая. Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов нашей команды по итогам выступлений в группе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.12.17

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