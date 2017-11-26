Футболистам России грозит допинговый скандал. В «черном» списке 34 игрока / Родченков готов дать ФИФА доказательства допинга в российском футболе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков готов поделиться с ФИФА имеющимися у него доказательствами причастности российских футболистов к «государственной программе допинга». Об этом сообщает британская Daily Mail со ссылкой на адвоката Родченкова Джима Уолдена.

По сведениям издания, в «черном» списке значатся 34 российских футболистов, в том числе члены сборной России по футболу, принимавшие участие в ЧМ-2014. Родченков обвинил в применении допинга следующих игроков: Игоря Акинфеева, Сергея Рыжикова, Юрия Лодыгина, Василия Березуцкого, Сергея Игнашевича, Георгия Щенникова, Владимира Граната, Алексея Козлова, Андрея Ещенко, Дмитрия Комбарова, Андрея Семенова, Игоря Денисова, Алана Дзагоева, Романа Широкова, Дениса Глушакова, Виктора Файзулина, Олега Шатова, Юрия Жиркова, Алексея Ионова, Александра Кокорина, Максима Канунникова, Александра Кержакова, Александра Самедова, Руслана Камболова, Павла Соломатина, Ивана Князева, Сергея Евтушенко, Егора Генералова, Сергея Петрова, Илью Зуева, Михаила Мищенко, Егора Никулина, Камилу Алексееву, Екатерину Маслак, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против». Их имена вошли во вторую часть доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена.

Уолден уверяет, что доказательства применения футболистами запрещенных веществ «вывезены Родченковым из России».

По словам адвоката, представители Международной федерации футбола могут обратиться к нему в любое время, но пока они предпочитают «спрятать голову в песок», поскольку в ФИФА не в силах перенести турнир из России. Уолден отметил, что «будет неловко», если ФИФА подтвердит, что российские футболисты нарушили антидопинговые правила, и Россию пришлось бы отстранить от домашнего чемпионата мира, передает «Р-спорт».

Ранее в FIFA заявили, что пока не выявили нарушений антидопинговых правил со стороны российских футболистов, упомянутых в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, расследование продолжается. Перед этим британская газета The Mail on Sunday сообщила, что FIFA связалась с Родченковым, чтобы получить доказательства применения допинга российскими футболистами.

Отметим, что Родченков стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало допинг в российском спорте. На его показаниях основана первая часть доклада независимой комиссии агентства во главе с Ричардом Маклареном, после обнародования которой сборная России по легкой атлетике была отстранена от Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Информация сбежавшего в США бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, озвученного 9 декабря 2016 года, в которой утверждается, что в России на государственном уровне действовала система сокрытия нарушений в части применения спортсменами запрещенных препаратов.

Между тем российские власти неоднократно категорически отрицали существование в РФ государственной системы поддержки допинга в отечественном спорте.

В свою очередь СКР полагает, что именно Родченков настаивал на употреблении спортсменами допинга. В июне 2016 года в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. 28 сентября 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Родченкова и объявил его в международный розыск.

В ноябре этого года в отношении Родченкова в России было возбуждено еще одно уголовное дело – о воспрепятствовании следствию. Как сообщал СКР, следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов.

Как сообщал «Новый День», 23 ноября в Совете Федерации заявили о готовящейся атаке на ЧМ-2018 по футболу, ссылаясь на поступившие в комиссию по защите госсуверенитета некие документы. По словам главы комиссии Андрея Климова, США планируют через европейских спортивных чиновников дискредитировать Россию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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