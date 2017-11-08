СКР: главный информатор WADA препятствовал расследованию допингового скандала

В отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании расследованию. СКР намерен требовать экстрадиции информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) из США.

Сообщение о ходе следствия по делу Родченкова опубликовала пресс-служба СК РФ. В частности, следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров, медицинских сотрудников, работающих с российскими спортсменами, однако «ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы».

«Следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства и письма агентства о хранении таких проб», – сообщает СКР.

По данным следствия, Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский предлагали экс-директору Антидопингового центра Марине Дикунец в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов. Дикунец передала информацию следователям, ее переговоры с Родченковым и Соболевским были в установленном порядке зафиксированы.

В результате действия информатора WADA свидетельствуют о попытках воспрепятствования всестороннему, полному, объективному расследованию уголовного дела. В отношении Родченкова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ.

Напомним, на показаниях Родченкова во многом основан доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, который был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года. В документе утверждается, что в России на государственном уровне действовала система сокрытия нарушений в части применения спортсменами запрещенных препаратов.

В свою очередь СКР считает, что именно Родченков настаивал на употреблении спортсменами допинга. В июне 2016 года в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. 28 сентября 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Родченкова и объявил его в международный розыск.

Москва, Зоя Осколкова

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