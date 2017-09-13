WADA прекращает преследование 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекращает преследование 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Ричарда Макларена. Обвинения в употреблении допинга с них будут сняты.

Как уже сообщал «Новый День», 9 декабря 2016 года прошлого года комиссия WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена обнародовала так называемую «вторую часть» доклада о якобы «государственной системе» поддержки допинга в российском спорте. В докладе утверждается, что русские «обманывали везде», при этом никаких внятных доказательств и имен Макларен не предоставил и признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. Западные СМИ тут же начали кампанию за лишение России всех международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года.

В конце февраля WADA признало, что в нашумевшем докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. На сегодняшний день рассмотрено 96 персональных дел российских спортсменов, упомянутых в докладе.

«Имеющихся свидетельств недостаточно, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов», – цитирует The New York Times внутренний циркуляр WADA. При этом, отмечает издание, проводившие расследование чиновники не опрашивали бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, после заявлений которого и была созвана комиссия Макларена, что может поставить под сомнение квалификацию расследования и вызвать в спортивном мире дискуссию: не были ли российские схемы сокрытия допинга настолько успешными, чтобы ввести в заблуждение спортивных чиновников. Впрочем, уже высказана и другая версия: чиновники WADA стали на сторону смягчения наказаний.

Москва, Игорь Юров

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